В Украине за год отремонтируют и построят 150 мостов

По программе «Большой стройки» Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) в 2021 году планирует построить, реконструировать или отремонтировать 150 мостов.
Об этом сообщил Укравтодор на официальной странице в Facebook.
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Отмечается, что один из ключевых объектов, на котором работы уже начались, – мост через Хаджибейский лиман в Одесской области. Это один из самых сложных участков на пути в Одессу по автодороге М-05. Мост был построен в 1997 году; в 2007 году был проведен его первый капитальный ремонт.
В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту левой стороны моста, а по отремонтированной правой стороне движение было открыто 23 августа 2020 года, напомнили в агентстве.
«На завершающем этапе – бетонирование железобетонной плиты пролетного строения левой части моста», – сказано в сообщении.
Ожидается, что уже в мае 2021 года мост будет полностью обновлен и расширен до 3 полос движения в каждую сторону. То есть после ремонта автотранспорт будет двигаться через Хаджибейский лиман по шести полосам: три – в направлении Киева и три – в направлении Одессы.
Национальная программа восстановления мостов работает с 2020 года. В прошлом году благодаря ей на государственных дорогах было отремонтировано 158 искусственных сооружений, отметили в Укравтодоре.
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