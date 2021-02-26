SkyUp будет летать из Киева в Белград

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 30 марта 2021 года начнет летать из Киева в столицу Сербии Белград.
Об этом сообщает пресс-служба авикомпании.
Цены до 14 марта:
Расписание рейсов вторник, пятница.
Правила въезда в Сербию:
Напомним, авиакомпания SkyUp расширяет полетную программу в Грузию. Компания возобновляет рейсы из Киева и Харькова, а также открывает новые направления из Запорожья, Львова и Одессы.
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