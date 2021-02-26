SkyUp будет летать из Киева в Белград

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 30 марта 2021 года начнет летать из Киева в столицу Сербии Белград.

Об этом сообщает пресс-служба авикомпании.

Цены до 14 марта:

Киев – Белград – 837 грн

Белград – Киев – 837 грн

Расписание рейсов вторник, пятница.

Правила въезда в Сербию:

украинцы могут находиться на территории Сербии без визы в течение 90 дней;

с 14 января 2021 года граждане, которые въезжают в Сербию из всех стран мира, кроме Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Болгария, Республики Северная Македония и Черногории, должны иметь отрицательный результат ПЦР -теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов перед въездом, выданного аккредитованной лабораторией страны, из которой они выезжают или из которой они въезжают в Республику Сербия;

-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов перед въездом, выданного аккредитованной лабораторией страны, из которой они выезжают или из которой они въезжают в Республику Сербия; Украина сейчас относит Сербию к красной карантинной зоне, а потому после возвращения из этой страны нужно будет пойти на двухнедельную самоизоляцию с возможностью досрочного прекращения после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Напомним, авиакомпания SkyUp расширяет полетную программу в Грузию. Компания возобновляет рейсы из Киева и Харькова, а также открывает новые направления из Запорожья, Львова и Одессы.