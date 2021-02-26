SpaceX успешно отправила на орбиту еще 60 спутников Starlink

4 марта SpaceX успешно вывела на орбиту очередную (19-ю по счету) партию из 60 спутников Starlink, а первую ступень Falcon 9, для которой это был уже восьмой полет, удалось вернуть — она без проблем села на морскую платформу Of Course I Still Love You. И это уже 75-я успешная посадка в общем зачете. Запуск, как обычно, можно было наблюдать на YouTube-канале SpaceX.
В прошлый раз SpaceX не удалось сохранить первую ступень Falcon 9 с номенклатурным номером B1059.6 (б/у ступень, для которой это был уже шестой полет) — после вывода спутников Starlink на орбиту она промахнулась мимо плавучей платформы, прервав самую длинную серию из 24 последовательных успешных посадок. Причиной аварии стала аномалия в работе одного из двигателей — в изоляционном термозащитном уплотнителе вокруг одного из девяти двигателей Falcon 9 Merlin 1D образовалась отверстие, что привело к его аварийному отключению. Как ранее неоднократно говорилось, при такой степени износа всегда есть риск неудачи, поэтому компания использует такие ступени только для собственных миссий.
Во время запуска с миссией Starlink 17 v1.0, который переносился несколько раз по разными причинам, использовалась первая ступень с номенклатурным номером B1049 — для нее это был восьмой полет, а ее успешное возвращение стало 75-м по счету (из 86 попыток).
B1049 стала второй по счету первой ступенью Falcon 9, слетавшей в космос уже восемь раз — первой была F9 B5 B1051 во время миссии Starlink 16 v1.0 (она, кстати, тоже успешно вернулась).
Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 спроектирована таким образом, что может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. Вполне вероятно, что 10-й запуск одной и той же Falcon 9 состоится уже в этом году.
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