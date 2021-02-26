Платформа для киберспортсменов Organization.GG привлекла $610 000 инвестиций

Платформа для киберспортсменов и стримеров Organization.GG привлекла $610 000 в рамках pre-seed раунда. Среди инвесторов: киберспортивный холдинг WePlay Esports, венчурный фонд QPDigital, а также бизнес-ангелы из Кремниевой долины. Об этом AIN.UA сообщили представители компании.

Полученные средства стартап планирует направить на создание новых форматов взаимодействия стримеров с фанатами и расширение каталога игр. Как отметили в команде Organization.GG, инвестиции также помогут вывести продукт на новые рынки.

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«Этот раунд позволит нам добавить новые форматы взаимодействия стримеров со своими фанами, которые сейчас в основном ограничены чатом на Twitch. Мы стремительно набираем популярность в Европе и планируем до конца года выйти еще и на североамериканский рынок» — прокомментировалOrganization.GG Дмитрий Охримчук.