В Киеве займутся реконструкцией старого жилого фонда

Начата разработка проекта Программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве — с опытно-аналитических мероприятий и определения границ территорий для реновации.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

«Первые два этапа проекта уже готовы. В них мы определили основные шаги, необходимые для начала реализации Программы реконструкции устаревшего жилья. Фактически это основа для пилотных проектов в данном направлении», — сообщил он.

По словам Вячеслава Непопа, первым этапом проведена опытно-аналитическая работа. В частности, анализ нормативной базы для реализации Программы и международного опыта, выбор оптимальных механизмов финансирования реконструкции и реализации подобных инвестиционных проектов. Отдельное внимание уделено также правам и обязанностям жителей жилья, подлежащего реконструкции, и урегулированию вопросов оформления прав собственности на него.

«На следующем этапе мы планируем инвентаризацию устаревшего жилья. Это позволит четко определить границы территорий комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда в соответствии с градостроительной документацией, действующей и проектной», — рассказал Вячеслав Непоп.

Следующими шагами создания программы станет характеристика кварталов в определенных пределах, планирование очередности воплощения проектов и утверждение способов осуществления реконструкции. После этого проект программы вынесут на рассмотрение Киевского городского совета.

Справка Finance.ua:

В Киеве дешевеет «вторичка». Ежегодно ценник опускается на 10%. На столичном вторичном рынке недвижимости наблюдается удешевление устаревшего жилья, построенного в 60-х годах прошлого века. Например, это «чешские проекты» в таких столичных районах, как Оболонь и Троещина. «Это жилье понемногу теряет в своей стоимости», — заявил гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.

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