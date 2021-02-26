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Кабмин сделал обязательной публикацию финотчетности в виде открытых данных

Кабмин сделал обязательной публикацию финотчетности в виде открытых данных

Кабинет Министров расширил перечень наборов данных, подлежащих обязательной публикации в форме открытых данных. Как сообщает Министерство цифровой трансформации, такое решение правительство приняло на заседании 3 марта.

Соответствующие изменения внесены в постановление № 835 от 21 октября 2015 года. Как отмечают в Минцифры, новая редакция документа расширяет перечень обязательных к публикации наборов до более 100.

«Среди приоритетных — данные строительной деятельности, данные земельного кадастра и задолженности по ЕСВ. Это также данные финансовой отчетности, данные о количественном составе вакцин от Covid-19, информация о количестве свободных койко-мест в больницах с запасами кислорода и тому подобное», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что ключевой задачей документа является все же публикация в форме открытых данных финансовой отчетности, что является требованием Плана выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

«Технологии позволяют бороться с коррупцией. Сегодня был принят исторический документ. Он открывает новые наборы данных, которые имеют высокий антикоррупционный, социальный и экономический эффект. Это будет влиять на прозрачность процессов в Украине. Журналисты и общественность смогут использовать открытую информацию, чтобы находить коррупционные риски и контролировать государственные и коммунальные органы власти», — прокомментировал министр Михаил Федоров.

По материалам Дело
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