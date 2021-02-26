На «Украинскую биржу» зашли ценные бумаги американских IT-гигантов

4 марта 2021 года «Украинская биржа» (УБ) допустила к торгам акции шести иностранных эмитентов.
Как сообщает пресс-служба УБ, с этого дня в биржевой список включены акции таких американских техно-гигантов, как Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft и Advanced Micro Devices.
Акции иностранных IT-компаний «Украинская биржа» внесла в список внелистинговых ценных бумаг.
Напомним, 8 декабря 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила акции известных американских IT-компаний к обращению на украинском рынке.
Так, на украинский фондовый рынок допущены акции следующих компаний: Tesla, Inc., Facebook Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation Inc., Advanced Micro Devices, Inc. и Visa, Inc.
Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года объем торгов на «Украинской бирже» (УБ), по сравнению с ноябрем, увеличился в 8,6 раза до 1,2 млрд грн.
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