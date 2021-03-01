По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (51,262 млн грн и 46,540 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 44), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,73-27,74 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 99 активные заявки по доллару на сумму 97,802 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,7500 – 19 000
27,7500 – 10 000
27,7500 – 28 000
27,7400 – 28 000
27,7300 – 250 000
27,7300 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,7300 – 20 000
27,7300 – 30 000
27,7300 – 30 000
27,7300 – 120 000
27,7300 – 50 000
27,7300 – 45 000
27,7300 – 77 555
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,7585 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7097 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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