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Знаменитая Las Vegas Sands продает бизнес в Вегасе за $6,25 млрд

Знаменитая Las Vegas Sands продает бизнес в Вегасе за $6,25 млрд

Знаменитая корпорация Las Vegas Sands, которая владеет крупнейшим в мире казино, продает свою собственность и бизнес в Лас-Вегасе компаниям Apollo Global и VICI Properties, включая Venetian Resort, за $6,25 млрд.

Об этом пишет Investing.com со ссылкой на The Street.

По условиям сделки дочерняя компания фондов, находящихся под управлением Apollo Global, приобретет дочерние компании, имеющие операционные активы и обязательства в Лас-Вегасе, примерно за $1,05 млрд наличными и $1,2 млрд в виде финансирования со стороны продавцов.

Другой покупатель – VICI Properties – приобретет дочерние компании, владеющие недвижимостью и активами, связанными с гостиницей и казино Venetian Resort, примерно за $4 млрд наличными.

Нынешний владелец активов был вынужден закрыть игорный бизнес во время пандемии, которая обвалила не только его операции в Лас-Вегасе, но и доходы от другой мекки казино – Макао.

Компания Las Vegas Sands, основанная миллиардером Шелдоном Адельсоном, который недавно умер в возрасте 87 лет от продолжительной болезни, в мае прошлого года отказалась от многолетней ставки на расширение своего бизнеса в Японии.

Адельсон в списке миллиардеров Forbes занимал 19-ю строчку с капиталом в $35 млрд. Ему принадлежало более половины активов Las Vegas Sands, владеющей сетью казино в Лас-Вегасе, Сингапуре, Макао и Китае.

По материалам Mind
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