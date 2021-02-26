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Люди во всем мире накопили $ 3 трлн за время пандемии

Люди во всем мире накопили $ 3 трлн за время пандемии

По подсчетам Bloomberg Economics, потребители во всем мире накопили $2,9 трлн во время карантинных ограничений, когда были закрыты многие магазины, а путешествия оказались практически невозможны. Половину этих средств — около $1,5 трлн — накопили американские потребители благодаря двум раундам прямой финансовой помощи от правительства США. Аналитики отмечают, что эти сбережения должны помочь экономике быстрее восстановиться после спада: потребители уже в ближайшее время начнут их тратить на товары и услуги.

Аналитики Bloomberg Economics отмечают, что больше всего средств накопили потребители в странах с высоким уровнем жизни, пережившие несколько жестких карантинных ограничений (локдаунов). К таким странам они относят США, Китай, Великобританию, Японию и крупнейшие страны еврозоны (Германия, Франция, Испания, Италия).

Более половины от всех дополнительных потребительских накоплений в $2,9 трлн, образовавшихся в ходе пандемии, приходится на США — $1,5 трлн. Помимо общих факторов, повлиявших на рост сбережений, таких как закрытие многих магазинов и предприятий сферы услуг, резкое ограничение туризма и т. д., в США потребители получали прямую финансовую помощь от правительства в виде чеков: на $1200 каждому совершеннолетнему гражданину весной прошлого года и на $600 — в декабре. Кроме того, сейчас в США готовится третий раунд правительственной помощи населению, в ходе которого граждане получат чеки еще на $1400.

Солидные объемы дополнительных потребительских накоплений отмечены Bloomberg Economics в Китае — 2,8 трлн юаней (около $430 млрд), Японии — 32,6 трлн иен (около $300 млрд), Великобритании — £117 млрд, Германии — €142 млрд, Франции — €125 млрд, Испании — €66 млрд, Италии — €54 млрд.

«Летом 2020 года надежды (на конец пандемии.— Ред.) не оправдались, но оно показало, как быстро экономика может восстановиться после снятия жестких ограничений… — отмечает старший экономист Bloomberg Economics по еврозоне Маева Казен.— Не случится ли то же самое и в 2021 году? Внушительные запасы свободных денежных средств из накоплений, образовавшихся во время локдаунов, и являются одной из причин того, что мы так уверены в потребительском спросе, который резко поднимет экономику».

О накоплении потребителями огромных сумм дополнительных сбережений за время локдаунов в начале февраля говорили и экономисты S&P Global. По подсчетам консалтинговой компании Oxford Economics, объем дополнительных накоплений у американцев достиг $1,6 трлн. По подсчетам британского банка HSBC, граждане Великобритании за время локдаунов накопили €470 млрд, что составляет 3,9% годового ВВП страны.

«В такой ситуации важнейшим моментом является то, как поведут себя потребители,— считает главный экономист S&P Global Ratings Пол Груэнвальд.— Людям нужно будет снова привыкать к походам в рестораны, на какие-то массовые мероприятия и встречи. Чтобы это произошло, необходимо сочетание таких факторов, как развертывание массовой вакцинации и снятие ограничений, тогда люди снова начнут тратить деньги».

По материалам Коммерсантъ
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