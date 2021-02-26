Китай вложил в развитие технологий $378 млрд в 2020 году

Китай продолжает ударными темпами наращивать инвестиции в инновационные технологии. Согласно предварительному отчету Национального бюро статистики Китая (NBS), расходы страны на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2020 году выросли на 10% до рекордных $378 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.
Это вдвое больше, чем весь оборонный бюджет КНР за 2020 год ($178,8 млрд). Таким образом суммарные инвестиции в достижение технологического превосходства достигли весомых 2,4% от ВВП страны.
Китайские ІТ-компании, государственные организации и университеты организовали 198 технологических проектов национального уровня. А Национальный фонд естественных наук Китая в целом профинансировал 45 700 инициатив в сфере перспективных исследований. По состоянию на конец года в стране действовали 522 ключевые лаборатории, 350 инженерных исследовательских центров и более 1600 национальных технологических центров на уровне предприятий.
По данным NBS, в 2020 году особое внимание было уделено космической программе Китая – компании осуществили 35 успешных запусков. Запуск станции Чанье-5 стал первым проектом, в рамках которого Китай собрал образцы с поверхности Луны и вернул их на Землю.
Китай также официально ввел в эксплуатацию 500-метровый радиотелескоп Тяньян и запустил глобальную навигационную систему Beidou-3. Кроме того, с прошлого года страна занялась изучением Марса и провела запуск зонда Тяньвэнь-1.
Шэг Лайюнь, заместитель главы NBS, отметил, что текущая стратегия позволила Китаю стать единственной крупной экономикой, которая продолжала расти, несмотря на пандемию. Даже во время первого полного локдауна – в феврале-марте 2020 года – часть проектов работала в автономном режиме и продолжала наращивать технологическое превосходство.
«Вторая по величине экономика удивила мир своим V-образным восстановлением и стала главной движущей силой для восстановления мировой экономики», – сказал Лайюнь.
Ключевую роль в этих процессах сыграл симбиоз между государством и частным сектором. Правительство активно поддерживает ІТ-компании и стартапы, предоставляя условия и субсидии для перспективных проектов. По заявлениям NBS, регуляторы поддержали создание в Китае 400 инновационных платформ и способствовали координации и развитию малых и средних предприятий.
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