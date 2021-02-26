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Завод Жеваго конфискуют за долги банка «Финансы и Кредит»

Завод Жеваго конфискуют за долги банка «Финансы и Кредит»

Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции открыл производство о взыскании имущества компании “Киевский судостроительный-судоремонтный завод”. Завод является имущественным поручителем по обязательствам банка-банкрота “Финансы и Кредит”.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении, этот завод, как и ранее сам банк “Финансы и Кредит”, связан с Константином Жеваго. Завод является поручителем по обязательствам перед НБУ на общую сумму 4,2 млрд грн.

По данным НБУ, в 2009-2010 годах завод заключил с НБУ договоры ипотеки и залога по предоставленным кредитам рефинансирования банка. Таким образом, “Киевский судостроительный-судоремонтный завод” взял на себя имущественные обязательства на общую сумму 4,2 млрд грн.

Поскольку обязательства по кредитам не выполнены, НБУ обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Суды удовлетворили иск НБУ. Речь идет о нежилые здания общей площадью 43 440,9 кв. м и движимое имущество, являющиеся собственностью ПАО “Киевский судостроительный-судоремонтный завод”. Залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 354,5 млн грн.

Напомним, в 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка “Финансы и Кредит”, заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед НБУ.

По материалам РБК-Украина
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