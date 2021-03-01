Кабмин выделил 1,5 млрд гривен медикам, которые занимаются COVID-вакцинацией

Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства здравоохранения о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от коронавируса. Средства были заложены через специальный фонд, который был создан на базе остатков Фонда для борьбы с COVID-19.
Об этом заявила во время брифинга замглавы Минздрава Светлана Шаталова.
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В частности, по ее словам, 1 млрд 482 млн гривен выделили для оплаты медицинских услуг врачей, задействованных в мероприятиях по борьбе с COVID-19, в частности тех, которые касаются вакцинации.
«Еще 341 млн грн выделили лабораторным подразделениям Минздрава, которые занимаются тестированием больных коронавирусом. То есть общая сумма средств составляет 1 млрд 823 млн гривен», — отметила она.
Специалисты-иммунизаторы должны:
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