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Кабмин выделил 1,5 млрд гривен медикам, которые занимаются COVID-вакцинацией

Кабмин выделил 1,5 млрд гривен медикам, которые занимаются COVID-вакцинацией

Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства здравоохранения о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от коронавируса. Средства были заложены через специальный фонд, который был создан на базе остатков Фонда для борьбы с COVID-19.

Об этом заявила во время брифинга замглавы Минздрава Светлана Шаталова.

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В частности, по ее словам, 1 млрд 482 млн гривен выделили для оплаты медицинских услуг врачей, задействованных в мероприятиях по борьбе с COVID-19, в частности тех, которые касаются вакцинации.

«Еще 341 млн грн выделили лабораторным подразделениям Минздрава, которые занимаются тестированием больных коронавирусом. То есть общая сумма средств составляет 1 млрд 823 млн гривен», — отметила она.

Специалисты-иммунизаторы должны:

  • проводить предварительный осмотр пациента для определения противопоказаний;
  • проводить опрос для определения принадлежности к той или иной целевой группе, которая должна быть вакцинирована;
  • проводить непосредственно первый раунд вакцинации людей, подлежащих иммунизации;
  • мониторить неблагоприятные события после вакцинации;
  • проводить те же действия во втором этапе вакцинации.
По материалам РБК-Украина
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