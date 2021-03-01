Межбанк: что ждать от курса перед длинными выходными

Несмотря на значительные по объемам расчеты по ОВГЗ по результатам аукциона от 2 марта и погашения облигаций и процентов по другим выпускам — вчерашний день прошел достаточно спокойно и на валютном, и на ресурсном рынках. Доллар и евро к концу дня даже подешевели до 27,77/27,80 гривен и до 33,48/33,51 гривен, что говорит о достаточно позитивной ситуации для нацвалюты на межбанке.

В четверг основным мотиватором для всех участников торгов будут два фактора:

1). Приближение трехдневных выходных. В этот раз по случаю 8 марта в Украине понедельник будет выходным днем и поэтому клиенты будут спешить провести свои сделки именно сегодня, чтобы потом «не зависнуть» с этими операциями на три дня. Оставлять подобные сделки в пятницу многие не хотят. Подобная психология бизнеса приведет к неплохой статистике торгов в четверг. По нашим прогнозам, объем операций 4 марта на межбанке будет находиться в пределах $ 180−190 млн при совершении до 560−580 сделок.

2). Текущая деятельность крупных компаний и период покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов. Крупные игроки традиционно будут своими действиями формировать курсовой тренд в течение сессии и многие из них захотят воспользоваться ситуативным снижением котировок и выйдут сегодня с покупкой на рынок в те моменты, когда посчитают, что «дно» достигнуто. Покупать валюту будут и «дочки» иностранных компаний под вывод дивидендов. Увеличение спроса на валюту сыграет против гривны.

Опосредованно на настроения и действия участников валютного и ресурсного рынков будет влиять оглашение сегодня решения Правления НБУ по учетной ставке. Мы прогнозируем либо ее сохранение на том же уровне в 6% годовых, либо максимально — ее увеличение до 6,5% годовых в связи с усилением показателей инфляции в стране и необходимости реакции на это со стороны регулятора.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 4 марта будут в пределах:

доллар — коридор 27,75- 27,95 грн,

евро — коридор 33,40 — 33,75 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,60 — 27,95 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 33,20 — 33,80 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,30 — 33,70 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,77 / 27,80

евро — 33,47 / 33,51

Курсы валют на Межбанке

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