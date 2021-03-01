Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на должности государственной службы и исключении ограничений для исполняющего обязанности министра.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы“ № 1285-ІХ, который Верховная Рада приняла 23 февраля с учетом предложений Главы государства», — говорится в сообщении.

В ОП рассказали, что закон возобновляет процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий.

Документ определяет, в частности, что в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, занимаемые лицами, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19.

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории «А» по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.

Напомним, закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 16 февраля.

Учтенными поправками народные депутаты тогда запретили возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнения некоторых обязанностей министра, если должность министра является вакантной более 60 дней.

В то же время законодатели запретили возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на соответствующую должность была отклонена Верховной Радой текущего созыва.

Как отмечал Президент в предложениях к закону, он не соглашался с подходом по определению порядка организации деятельности министерства в случае, когда должность министра вакантна.

В частности, Зеленский замечал, что неназначение Верховной Радой министра в течение длительного времени неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего министерства.

23 февраля Верховная Рада учла предложения Президента к закону о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы, что предусматривает исключение ограничений для и. о. министра.