0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении конкурсов на должности государственной службы и исключении ограничений для исполняющего обязанности министра.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы“ № 1285-ІХ, который Верховная Рада приняла 23 февраля с учетом предложений Главы государства», — говорится в сообщении.

В ОП рассказали, что закон возобновляет процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий.

Документ определяет, в частности, что в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, занимаемые лицами, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19.

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности категории «А» по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя государственного органа.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.

Напомним, закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 16 февраля.

Учтенными поправками народные депутаты тогда запретили возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнения некоторых обязанностей министра, если должность министра является вакантной более 60 дней.

В то же время законодатели запретили возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на соответствующую должность была отклонена Верховной Радой текущего созыва.

Как отмечал Президент в предложениях к закону, он не соглашался с подходом по определению порядка организации деятельности министерства в случае, когда должность министра вакантна.

В частности, Зеленский замечал, что неназначение Верховной Радой министра в течение длительного времени неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего министерства.

23 февраля Верховная Рада учла предложения Президента к закону о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы, что предусматривает исключение ограничений для и. о. министра.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.