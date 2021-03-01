0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 118 0

СБУ разоблачила миллионные хищения в лесхозах

СБУ разоблачила миллионные хищения в лесхозах

Служба безопасности разоблачила незаконную деятельность межрегиональной преступной группировки, которая занималась хищениями бюджетных средств в лесной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и в местах проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей», – говорится в сообщении.

СБУ в ходе обысков обнаружила печати фиктивных предприятий и их учредительные документы, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Следователи установили, что коррупционную схему организовали должностные лица гослесхозов в Харьковской и Луганской областях. Только в 2020 году фиктивным фирмам было перечислено несколько десятков миллионов гривен.

Государственные средства выводились через запрещенные финансовые операции с фиктивными компаниями.

«После этого государственные деньги конвертировали в наличные и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных», – подчеркнули в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.