СБУ разоблачила миллионные хищения в лесхозах

Служба безопасности разоблачила незаконную деятельность межрегиональной преступной группировки, которая занималась хищениями бюджетных средств в лесной отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и в местах проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей», – говорится в сообщении.
СБУ в ходе обысков обнаружила печати фиктивных предприятий и их учредительные документы, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Следователи установили, что коррупционную схему организовали должностные лица гослесхозов в Харьковской и Луганской областях. Только в 2020 году фиктивным фирмам было перечислено несколько десятков миллионов гривен.
Государственные средства выводились через запрещенные финансовые операции с фиктивными компаниями.
«После этого государственные деньги конвертировали в наличные и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных», – подчеркнули в СБУ.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.
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