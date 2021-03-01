СБУ разоблачила миллионные хищения в лесхозах

Служба безопасности разоблачила незаконную деятельность межрегиональной преступной группировки, которая занималась хищениями бюджетных средств в лесной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и в местах проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей», – говорится в сообщении.

СБУ в ходе обысков обнаружила печати фиктивных предприятий и их учредительные документы, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Следователи установили, что коррупционную схему организовали должностные лица гослесхозов в Харьковской и Луганской областях. Только в 2020 году фиктивным фирмам было перечислено несколько десятков миллионов гривен.

Государственные средства выводились через запрещенные финансовые операции с фиктивными компаниями.

«После этого государственные деньги конвертировали в наличные и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных», – подчеркнули в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.