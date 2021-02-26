Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантов

Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов в 2020 году, потеснив Соединенные Штаты с первого на второе место, замкнула тройку Австралия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования BCG и The Network «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального».

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Исследование «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального» BCG и Network проводят в третий раз. В 2014 и 2018 годах лидером по привлекательности для трудовых мигрантов были США, а третье место занимала Канада. Второе место в 2014 году досталось Великобритании, а в 2018-м — Германии.

«Пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за рубежом», — констатируют авторы исследования.

Так, мигрантов стали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу. В результате Канада, Австралия и Япония (стала шестой) улучшили позиции в рейтинге, а новичками топ-10 оказались две страны также с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией — Сингапур и Новая Зеландия.

В то же время, ситуация с вирусом в Европе, наоборот, вызывает настороженность у потенциальных мигрантов. Германия и Франция опустились в рейтинге на две строчки (на четвертое и девятое места соответственно), а Италия и Испания вообще выпали из первой десятки.

«Пандемия COVID-19 добавила новые изменения, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации», — отметил Райнер Штрак, старший партнер BCG и один из авторов отчета.

Исследователи отмечают, что аналогично, отношение респондентов к самым известным городам как к месту работы зависит от успехов в борьбе с коронавирусом в странах, где они расположены.

«Сейчас Нью-Йорк, Барселона, Рим и Мадрид гораздо меньше привлекают участников опроса, чем в 2018 году. И наоборот, популярность Токио, Сингапура, Дубая и Абу-Даби увеличилась благодаря тому, что эти города мало пострадали от пандемии», — также отметили авторы.