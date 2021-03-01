Зеленский ветировал закон относительно портала сообщений о коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей», который был принят 4 февраля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями.
На Банковой пояснили, что законом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, которые имеют статус обличителей, среди прочего их персональные данные и информация о состоянии и результатах рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.
«Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав разоблачителей. Мы должны защитить разоблачителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных деяниях», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал. Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.
По оценке главы государства, законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК.
«Такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции Украины), а также закона Украины «О защите персональных данных», — говорится в сообщении ОП.
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