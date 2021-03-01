Госбанк отсудил 6 миллиардов у застройщика небоскребов возле центрального ЗАГСа в Киеве

Суд удовлетворил иск «Укрэксимбанка» к компании «Агентство офисного строительства» и решил взыскать с ответчика в пользу истца 5,95 миллиарда гривен задолженности по кредитному договору.
Об этом говорится в материалах Хозяйственного суда Киева, пишет Finbalance.
Отмечается, что эти средства были предоставлены банком на финансирование строительства общественного центра Sky Towers на пересечении ул. Шолуденко, проспекта Победы и ул. Борщаговской в Шевченковском районе Киева.
Согласно материалам суда, заемщик нарушил свои кредитные обязательства, обеспеченные ипотекой.
Директор департамента реструктуризации и взыскания «Укрэксимбанка» Олег Лазовский уточнил, что проблемы с обслуживанием кредита у «Агентства офисного строительства» начались с 2014 года.
«В августе 2019 года с целью урегулирования задолженности между банком и должником были достигнуты договоренности по финансовой реструктуризации. Однако задолженность так и не была реструктуризирована, поэтому уже новым менеджментом банка в июне 2020 года было решено начать процедуру принудительного взыскания», — отметил глава департамента госбанка.
В госреестре конечным бенефициаром «Агентства офисного строительства» указан Дэвид Израэл.
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