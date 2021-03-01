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Госбанк отсудил 6 миллиардов у застройщика небоскребов возле центрального ЗАГСа в Киеве

Госбанк отсудил 6 миллиардов у застройщика небоскребов возле центрального ЗАГСа в Киеве

Суд удовлетворил иск «Укрэксимбанка» к компании «Агентство офисного строительства» и решил взыскать с ответчика в пользу истца 5,95 миллиарда гривен задолженности по кредитному договору.

Об этом говорится в материалах Хозяйственного суда Киева, пишет Finbalance.

Отмечается, что эти средства были предоставлены банком на финансирование строительства общественного центра Sky Towers на пересечении ул. Шолуденко, проспекта Победы и ул. Борщаговской в Шевченковском районе Киева.

Согласно материалам суда, заемщик нарушил свои кредитные обязательства, обеспеченные ипотекой.

Директор департамента реструктуризации и взыскания «Укрэксимбанка» Олег Лазовский уточнил, что проблемы с обслуживанием кредита у «Агентства офисного строительства» начались с 2014 года.

«В августе 2019 года с целью урегулирования задолженности между банком и должником были достигнуты договоренности по финансовой реструктуризации. Однако задолженность так и не была реструктуризирована, поэтому уже новым менеджментом банка в июне 2020 года было решено начать процедуру принудительного взыскания», — отметил глава департамента госбанка.

В госреестре конечным бенефициаром «Агентства офисного строительства» указан Дэвид Израэл.

По материалам Finbalance
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