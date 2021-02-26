Xiaomi запатентовала откидную камеру

Очередная попытка китайского производителя увеличить полезную площадь дисплея похожа на решение конкурента. По крайней мере, опубликованный на днях патент на дизайн, первичная регистрация которого датируется ещё 2019-м, во многом напоминает внешний вид вышедшего в том же году смартфона другого бренда.
Согласно предоставленным Бюро патентов и товарных знаков США изображениям, Xiaomi предлагает использовать широкий модуль камеры, который будет прятаться на тыльной стороне устройства. Специальный механизм спроектирован таким образом, чтобы все датчики можно было применять как для обычных фото, так и для съёмки селфи.
Фото: 4pda
Интересно, что при внешней схожести с подобной реализацией откидной камеры в ASUS ZenFone 6 и ZenFone 7, Xiaomi предлагает использовать кардинально другой подход. Так, блок с камерами не просто откидывается, а сначала выезжает из корпуса, а затем разворачивается на 180 градусов к пользователю.
По задумке Xiaomi, подобное решение позволит сделать полностью безрамочный смартфон без вырезов и отверстий в экране.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бензин в Украине может значительно подорожать: прогнозыВчера, 17:17 - 1294 12
Bitcoin может взлететь до миллиона долларов — прогнозПозавчера, 19:48 - 5410 7
Денежные переводы украинцев проверят: что изменитсяПозавчера, 21:04 - 56974 7
К 2028 году мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн шт. в годВчера, 22:00 - 138 6
В обращении много фальшивых купюр 500 гривен: как распознать подделкуВчера, 09:06 - 22125 3
В обращении много фальшивых купюр 500 гривен: как распознать подделкуВчера, 09:06 - 22125 3
Рейтинг автомобилей, которые без проблем проезжают более 300 тысяч километровВчера, 13:14 - 5972
Как подтвердить льготный стажВчера, 08:10 - 4119
Бензин в Украине может значительно подорожать: прогнозыВчера, 17:17 - 1294 12
Как изменились зарплаты украинцев с 1995 годаВчера, 14:00 - 1023 2
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 703 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1217
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2418
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2084 9
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1918 5