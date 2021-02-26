Xiaomi запатентовала откидную камеру

Очередная попытка китайского производителя увеличить полезную площадь дисплея похожа на решение конкурента. По крайней мере, опубликованный на днях патент на дизайн, первичная регистрация которого датируется ещё 2019-м, во многом напоминает внешний вид вышедшего в том же году смартфона другого бренда.

Согласно предоставленным Бюро патентов и товарных знаков США изображениям, Xiaomi предлагает использовать широкий модуль камеры, который будет прятаться на тыльной стороне устройства. Специальный механизм спроектирован таким образом, чтобы все датчики можно было применять как для обычных фото, так и для съёмки селфи.



Фото: 4pda

Интересно, что при внешней схожести с подобной реализацией откидной камеры в ASUS ZenFone 6 и ZenFone 7, Xiaomi предлагает использовать кардинально другой подход. Так, блок с камерами не просто откидывается, а сначала выезжает из корпуса, а затем разворачивается на 180 градусов к пользователю.

По задумке Xiaomi, подобное решение позволит сделать полностью безрамочный смартфон без вырезов и отверстий в экране.