Межбанк: позитивный день для нацвалюты

Среда на валютном межбанке прошла позитивно для нацвалюты. Опасения того, что часть гривны от погашения облигаций на 11,7 млрд и процентов по ним пойдет на валютный рынок и серьезно будет давить на курс — пока не оправдались. Более того, сам характер проведения сессии 3 марта говорит о том, что спрос на валюту остается на низком уровне. И это отразилось на котировках. За день доллар при продаже подешевел почти на 8 копеек — до 27,77/27,80 гривен, а евро сразу на 20 копеек — до 33,48/33,51 гривен.

НБУ опять на рынок не выходил, хотя предложение валюты и превышало спрос практически всю сессию. Продавцы еще пытались «бороться» за курс до полудня, но затем были вынуждены просто стать «в глухую оборону» и лишь постепенно снижать свои запросы по котировкам. Покупатели же явно не спешили и оказались правы. Самые стойкие из них к концу сессии имели возможность купить валюту по минимальным ценникам. Не в проигрыше оказались и спекулянты. Они в первые два часа сессии продали свои объемы в долларе на максимальных уровнях котировок, а затем к концу сессии откупили их уже дешевле на 5−6 копеек на каждой единице американской валюты.

Ход торгов:

Как и вчера, во время первых сделок продавцы еще пытались «побороться» за курс, но им это удавалось плохо — с утренних 27,86/27,875 гривен доллар подрос до 27,875/27,89 к 11:00, но затем уже начал постепенно дешеветь. К 12 часам курс упал до 27,845/27,86 гривен, а к обеду еще просел сразу до 27,80/27,815. На этом уровне котировки с небольшими отклонениями продержались почти до 15 часов, а затем спрос на валюту совсем иссяк и спекулянты без большого напряга снизили котировки до 27,80/27,82 к 16 часам и до 27,77/27,80 к концу сессии.

Главные события 3 марта на валютном рынке:

Доллар подешевел с утренних 27,86/27,875 до 27,77/27,80 гривен, а евро с 33,69/33,71 до 33,48/33,51 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8635 гривен, а официальный на 4 марта 2021 года установлен на отметке 27,8477 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,81 / 27,83

евро — 33,54 / 33,56

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2075 / 1,2077

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