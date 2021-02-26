0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Межбанк: позитивный день для нацвалюты

Межбанк: позитивный день для нацвалюты

Среда на валютном межбанке прошла позитивно для нацвалюты. Опасения того, что часть гривны от погашения облигаций на 11,7 млрд и процентов по ним пойдет на валютный рынок и серьезно будет давить на курс — пока не оправдались. Более того, сам характер проведения сессии 3 марта говорит о том, что спрос на валюту остается на низком уровне. И это отразилось на котировках. За день доллар при продаже подешевел почти на 8 копеек — до 27,77/27,80 гривен, а евро сразу на 20 копеек — до 33,48/33,51 гривен.

НБУ опять на рынок не выходил, хотя предложение валюты и превышало спрос практически всю сессию. Продавцы еще пытались «бороться» за курс до полудня, но затем были вынуждены просто стать «в глухую оборону» и лишь постепенно снижать свои запросы по котировкам. Покупатели же явно не спешили и оказались правы. Самые стойкие из них к концу сессии имели возможность купить валюту по минимальным ценникам. Не в проигрыше оказались и спекулянты. Они в первые два часа сессии продали свои объемы в долларе на максимальных уровнях котировок, а затем к концу сессии откупили их уже дешевле на 5−6 копеек на каждой единице американской валюты.

Ход торгов:

Как и вчера, во время первых сделок продавцы еще пытались «побороться» за курс, но им это удавалось плохо — с утренних 27,86/27,875 гривен доллар подрос до 27,875/27,89 к 11:00, но затем уже начал постепенно дешеветь. К 12 часам курс упал до 27,845/27,86 гривен, а к обеду еще просел сразу до 27,80/27,815. На этом уровне котировки с небольшими отклонениями продержались почти до 15 часов, а затем спрос на валюту совсем иссяк и спекулянты без большого напряга снизили котировки до 27,80/27,82 к 16 часам и до 27,77/27,80 к концу сессии.

Главные события 3 марта на валютном рынке:

  • Доллар подешевел с утренних 27,86/27,875 до 27,77/27,80 гривен, а евро с 33,69/33,71 до 33,48/33,51 гривен к концу сессии.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8635 гривен, а официальный на 4 марта 2021 года установлен на отметке 27,8477 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,81 / 27,83
евро — 33,54 / 33,56

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2075 / 1,2077

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.