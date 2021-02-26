После аудита земель общины получили более 2 миллионов гектаров - Шмыгаль

После завершения аудита земель сельскохозяйственного назначения в 2020 году Объединенные территориальные общины получили в собственность более 2 млн га земель.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, общины получили более 2 млн га земли сельскохозяйственного назначения. Это стало возможным после комплексного аудита земель», – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что, к сожалению, аудит обнаружил, что за время независимости, вследствие моратория с использованием различных схем и сделок было выведено из государственной собственности около 5 млн га земли, которые могли бы также быть переданы общинам.

Напомним, по состоянию на 31 декабря 2020 года Госгеокадастр передал из Государственной в коммунальную собственность 1 251 территориальной общины более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. В частности, по данным Госгеокадастра, по состоянию на конец 2020 года было передано ОТГ в Одесской области – 171,29 тыс. га; в Винницкой области – 168, 69 тыс. га; в Херсонской – 140,16 тыс. га; в Кировоградской – 138,5 тыс. га. Не были переданы всем территориальным общинам земли в коммунальную собственность, поскольку в части из них еще не проведена первая сессия по причинам перевыборов председателей, судебных дел и тому подобное.

Передача земель осуществлялась во исполнение Указа Президента Украины от 15 октября 2020 г. № 449/2020 «О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений» в рамках реализации земельной реформы.

Как сообщалось, в рамках децентрализации в сфере земельных отношений Госгеокадастр с 1 февраля 2018 года осуществляет передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность объединенных территориальных общин.