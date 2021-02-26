Диджитализация и «зеленый» курс: Кабмин принял экономическую стратегию до 2030

Правительство во время заседания 3 марта утвердило национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой.
Об этом сообщает Правительственный портал.
“Национальная экономическая стратегия-2030 – это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных государств. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украины», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины.
Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Также Стратегия учитывает важные сквозные направления — диджитализацию, «зеленый» курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.
Среди принципов, на которых строится национальная экономическая стратегия:
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