Диджитализация и «зеленый» курс: Кабмин принял экономическую стратегию до 2030

Правительство во время заседания 3 марта утвердило национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой.

Об этом сообщает Правительственный портал.

“Национальная экономическая стратегия-2030 – это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных государств. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украины», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины.

Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Также Стратегия учитывает важные сквозные направления — диджитализацию, «зеленый» курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.

Среди принципов, на которых строится национальная экономическая стратегия:

европейская и евроатлантическая интеграция;

неприкосновенность частной собственности;

верховенство права;

нетерпимость к коррупции;

свободная и честная конкуренция;

равный доступ для бизнеса.

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