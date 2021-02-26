«Газ по 6,99»: Укргаздобыча будет продавать весь свой газ на равных условиях

До конца недели Минэкономики представит проект решения по «программе высвобождения газа», при которой Укргаздобыча будет продавать на рынке 100% своего газа по условиям, не хуже чем Нафтогазу — ранее Витренко называл это предпосылкой для низких цен на газ до конца года.
Соответствующее поручение в.и.о. Минэнергетики Юрий Витренко дал Министерству экономики на заседании 3 марта.
Витренко пояснил, что основные объемы газа добываются «дочкой» Нафтогаза — Укргаздобыча. В то же время скважины, которыми пользуется компания, переданы ей государством бесплатно, а полученный газ «Укргаздобыча» не продает на рынке, а передает «Нафтогазу».
Он добавил, что особое положение Нафтогаза обусловлено также тем, что другой «дочке» компании, Укртрансгазу, государство бесплатно передало подземные хранилища. Там Нафтогаз сохраняет значительные объемы газа, закупленные на средства, полученные от транзита через ГТСУ, которой так же бесплатно пользуется Нафтогаз".
«Другими словами, особое положение Нафтогаза Украины обусловлено активами, которые ему бесплатно передало государство», — подчеркнул глава Минэнерго.
По его словам, из-за такого контроля на рынке цена может быть выше уровня, который складывался бы при условии совершенной конкуренции".
Поэтому с целью предупреждения таких ситуаций и устойчивого развития конкуренции рынка в мире используется программа открытия доступа к объемам газа, который контролируют монополии.
Так, Минэкономики поручено до 4 марта подать проект решения, которым определить продажу компанией Укргаздобыча в марте 2021 года газа поставщикам газа и производителям теплоэнергии для нужд населения «по фиксированной цене на срок с
Также Укргаздобыча с апреля 2021 года будет продавать 100% объема выпуска газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем для группы Нафтогаз.
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