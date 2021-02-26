0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 113 0

«Газ по 6,99»: Укргаздобыча будет продавать весь свой газ на равных условиях

«Газ по 6,99»: Укргаздобыча будет продавать весь свой газ на равных условиях

До конца недели Минэкономики представит проект решения по «программе высвобождения газа», при которой Укргаздобыча будет продавать на рынке 100% своего газа по условиям, не хуже чем Нафтогазу — ранее Витренко называл это предпосылкой для низких цен на газ до конца года.

Соответствующее поручение в.и.о. Минэнергетики Юрий Витренко дал Министерству экономики на заседании 3 марта.

Витренко пояснил, что основные объемы газа добываются «дочкой» Нафтогаза — Укргаздобыча. В то же время скважины, которыми пользуется компания, переданы ей государством бесплатно, а полученный газ «Укргаздобыча» не продает на рынке, а передает «Нафтогазу».

Он добавил, что особое положение Нафтогаза обусловлено также тем, что другой «дочке» компании, Укртрансгазу, государство бесплатно передало подземные хранилища. Там Нафтогаз сохраняет значительные объемы газа, закупленные на средства, полученные от транзита через ГТСУ, которой так же бесплатно пользуется Нафтогаз".

«Другими словами, особое положение Нафтогаза Украины обусловлено активами, которые ему бесплатно передало государство», — подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, из-за такого контроля на рынке цена может быть выше уровня, который складывался бы при условии совершенной конкуренции".

Поэтому с целью предупреждения таких ситуаций и устойчивого развития конкуренции рынка в мире используется программа открытия доступа к объемам газа, который контролируют монополии.

Так, Минэкономики поручено до 4 марта подать проект решения, которым определить продажу компанией Укргаздобыча в марте 2021 года газа поставщикам газа и производителям теплоэнергии для нужд населения «по фиксированной цене на срок с 01.04.2021 до 30.04.2022 года» в необходимых объемах.

Также Укргаздобыча с апреля 2021 года будет продавать 100% объема выпуска газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем для группы Нафтогаз.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.