Цифровизация украинцев: правительство одобрило концепцию развития цифровых компетенций до 2025 года

Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию развития цифровых компетенций до 2025 года и утвердил план мероприятий по ее реализации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
“Принятие Концепции – стратегический шаг вперед в построении цифрового государства. Минцифра уже работает над ее реализацией. Одна из наших самых важных целей — научить цифровой грамотности 6 млн украинцев за 3 года. Овладев цифровыми навыками, каждый украинец сможет получать государственные услуги онлайн, качественно повысить уровень жизни, уверенно пользоваться социальными сетями и Интернетом», — подчеркнул вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Что даст реализация концепции:
Стратегическая цель Минцифры – научить 6 млн украинцев цифровой грамотности за три года.
Почему это важно для бизнеса:
Почему это важно для государства:
В среднесрочной перспективе Минцифра ожидает повышения позиции Украины в таких международных рейтингах, как Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Цифровые навыки среди активного населения» и Индекс цифровой экономики и общества (DESI).
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