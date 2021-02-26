Цифровизация украинцев: правительство одобрило концепцию развития цифровых компетенций до 2025 года

Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию развития цифровых компетенций до 2025 года и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“Принятие Концепции – стратегический шаг вперед в построении цифрового государства. Минцифра уже работает над ее реализацией. Одна из наших самых важных целей — научить цифровой грамотности 6 млн украинцев за 3 года. Овладев цифровыми навыками, каждый украинец сможет получать государственные услуги онлайн, качественно повысить уровень жизни, уверенно пользоваться социальными сетями и Интернетом», — подчеркнул вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что даст реализация концепции:

позволит гражданам повысить конкурентоспособность на рынке труда;

предоставит возможности для непрерывного обучения;

подарит комфорт проживания в цифровой стране;

повысит уровень доступности к государственным услугам;

уменьшит риски опасностей во время пользования Интернетом.

Стратегическая цель Минцифры – научить 6 млн украинцев цифровой грамотности за три года.

Почему это важно для бизнеса:

это позволит привлекать более квалифицированную рабочую силу, с точки зрения владения цифровыми навыками;

повысит производительность и эффективность бизнес-процессов в компаниях;

позволит быть конкурентоспособными.

Почему это важно для государства:

это синхронизирует основные понятия и требования в рамках цифровых компетенций с европейскими стандартами;

модернизирует процессы государственного управления;

уменьшит цифровой разрыв и гармонизирует национальный цифровой рынок с Европейским Союзом;

ускорит внедрение инструментов электронной демократии и электронного управления.

В среднесрочной перспективе Минцифра ожидает повышения позиции Украины в таких международных рейтингах, как Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Цифровые навыки среди активного населения» и Индекс цифровой экономики и общества (DESI).

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