ЕС согласовал продление санкций против Януковича и его окружения: кто покинул список

Сегодня, 3 марта, послы Евросоюза отдельным решением продлили действие решения о замораживании активов бывшего президента Виктора Януковича, которое принималось по причине хищения государственных средств. Также в этом списке находятся семь других лиц из окружения экс-президента, сообщает “Радио Свобода”.

При этом из санкционного списка вычеркнут бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Также ЕС принял решение продлить санкции против 177 человек и 48 юрлиц еще на полгода, которых ЕС считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Эти ограничения предусматривают запрет на получение виз и замораживание активов. Их ввели в 2014-м после оккупации Крыма и в дальнейшем усиливали.

Официально действие обоих списков санкций будут продлено позже на этой неделе – после обнародования в журнале ЕС.

Что касается санкций против окружения Януковича, они введены в конце февраля 2014-го, при этом в последние годы этот список постепенно сокращался.

Часть из включенных в список лиц оспаривали, а иногда и выигрывали судебные дела о санкциях ЕС. Эти решения вызвали ужесточение требований по сокращению или даже отмене этого санкционного списка.

Даже некоторые дипломаты в ЕС упоминали о нескольких “слабых делах”. Кроме Арбузова и Табачника, обсуждалось снятие санкций с сына Януковича – Александра.