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Возмещение НДС упало на 15%

Возмещение НДС упало на 15%

В феврале возмещение НДС бизнесу было на 15,5% больше, чем год назад и составило 12,48 млрд грн.

Об этом пишет «Цена государства» в Facebook.

«Казалось, это отличная новость, которая свидетельствует о здоровых тенденциях в государственных финансах. Так кажется, пока не посмотрим на рост экспорта, что и служит основой для этого самого возмещения. А оказывается, в феврале, по данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт в гривневом эквиваленте вырос на 30.3%», — поясняют эксперты.

Как отмечается, если бы не было никакой задержки, то и возмещение должно было бы вырасти где-то на треть по сравнению с февралем 2020-го года.

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«О росте задолженности по возмещению НДС в феврале официальных данных пока нет, однако Государственная налоговая служба Украины фиксирует рост придержанного НДС в январе 2021-го года», — добавляют эксперты.

Также отмечается, что своевременное и полноценное возмещение НДС — это оборотные средства для бизнеса, который он может потратить на маркетинг и продвижение своей продукции на внешних рынках, закупку оборудования, наем новых работников и/или повышение зарплат нынешним. Фактически государство задерживает возмещение, чтобы сейчас за счет бизнеса покрыть свои потребности.


Инфографика: «Цена государства»

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По материалам Finance.UA
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