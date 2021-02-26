В Штатах представили робота-охранника (видео)

Американская компания Westland Real Estate Group представила полностью автономного робота, который будет охранять придомовые территории на северо-востоке Лас-Вегаса.
Об этом сообщает KTNV Las Vegas.
Робот будет использоваться для усиления безопасности жителей, которые живут преимущественно в квартирах в одном из районов Лас-Вегаса.
Отмечается, что сам аппарат может мониторить придомовые территории через видео и инфракрасные камеры.
Кроме патрулирования, робот имеет еще несколько функций.
В случае чрезвычайной ситуации на территории, жители смогут нажать на кнопку на самом роботе, и он автоматически подаст сигнал тревоги.
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