В Штатах представили робота-охранника (видео)

Американская компания Westland Real Estate Group представила полностью автономного робота, который будет охранять придомовые территории на северо-востоке Лас-Вегаса.

Об этом сообщает KTNV Las Vegas.

Робот будет использоваться для усиления безопасности жителей, которые живут преимущественно в квартирах в одном из районов Лас-Вегаса.

Отмечается, что сам аппарат может мониторить придомовые территории через видео и инфракрасные камеры.

Кроме патрулирования, робот имеет еще несколько функций.

В случае чрезвычайной ситуации на территории, жители смогут нажать на кнопку на самом роботе, и он автоматически подаст сигнал тревоги.