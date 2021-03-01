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Twitter запустил тестирование аналога Clubhouse на Android

Twitter запустил тестирование аналога Clubhouse на Android

Twitter объявил, что запустил бета-тестирование на Android сервиса чатов в режиме реального времени Twitter Spaces — раньше эта функция была доступна только для пользователей iOS.

Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что пользователи Android смогут присоединяться и разговаривать в существующих комнатах Spaces, но пока не смогут создавать свои.

В Twitter добавили, что функция появится в ближайшее время, не назвав точных временных рамок.

«Компания быстро работала над запуском Twitter Spaces для Android в течение нескольких месяцев после дебюта в бета-версии для iOS в конце декабря 2020 года. В прошлом месяце Twitter подтвердил, что Spaces появится на Android в марте», — пишет издание.

Сообщается, что разработчики Twitter Spaces разработали ряд новых функций: отображение заголовков, параметры планирования, поддержку соведущих и модераторов, списки гостей.

«Такой быстрый темп свидетельствует, что Twitter обогнал своего соперника Clubhouse — приложение, которое сейчас является лидером рынка „социального аудио“, первым предложив поддержку на Android. На сегодня Clubhouse остается доступным только для iOS», — отмечает TechCrunch.

По материалам Економічна Правда
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