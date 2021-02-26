СБУ предупредила контрабанду исторических ценностей за границу почти на $1 млн (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в страны Европейского союза.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли подготовленную к нелегальной переправки коллекцию предметов старины на сумму почти $1 млн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

- 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного;

- доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов;

- многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи.

“Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке”, — говорится в сообщении.