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Украинский стартап Watched привлек $ 450 000 инвестиций от QPDigital

Украинский стартап Watched привлек $ 450 000 инвестиций от QPDigital

Украинская платформа Watched, которая с помощью ИИ оценивает эффективность видеоконтента, привлекла $450 000 инвестиций от венчурного фонда QPDigital, пишет ain.ua.

Как сообщили в QPDigital, инвестиции пойдут на масштабирование продаж, маркетинг и расширение команды.

«Watched заинтересовал нас своей глубокой технологичностью, огромным потенциалом к масштабированию и тем, что развивается в наиболее трендовых технологических направлениях 2021 года, согласно Gartner, а именно — Internet of Behaviors и ИИ-инжиниринг», — прокомментировал сделку управляющий партнер QPDigital Юрий Серещенко.

Как сообщил CEO компании Watched Алексей Шалденко, деньги пойдут на масштабирование продаж, маркетинг и расширение команды.

Watched использует машинное обучение, чтобы оценить эффективность видео через анализ реакции зрителя. Платформа помогает компаниям оценивать уровень эмоционального вовлечения и внимания целевой аудитории. Ее используют онлайн-кинотеатры, видеопродакшны, телеканалы и маркетинговые агентства.

По материалам Finance.UA
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