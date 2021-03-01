Украинский стартап Watched привлек $ 450 000 инвестиций от QPDigital

Украинская платформа Watched, которая с помощью ИИ оценивает эффективность видеоконтента, привлекла $450 000 инвестиций от венчурного фонда QPDigital, пишет ain.ua.
Как сообщили в QPDigital, инвестиции пойдут на масштабирование продаж, маркетинг и расширение команды.
«Watched заинтересовал нас своей глубокой технологичностью, огромным потенциалом к масштабированию и тем, что развивается в наиболее трендовых технологических направлениях 2021 года, согласно Gartner, а именно — Internet of Behaviors и ИИ-инжиниринг», — прокомментировал сделку управляющий партнер QPDigital Юрий Серещенко.
Как сообщил CEO компании Watched Алексей Шалденко, деньги пойдут на масштабирование продаж, маркетинг и расширение команды.
Watched использует машинное обучение, чтобы оценить эффективность видео через анализ реакции зрителя. Платформа помогает компаниям оценивать уровень эмоционального вовлечения и внимания целевой аудитории. Ее используют онлайн-кинотеатры, видеопродакшны, телеканалы и маркетинговые агентства.
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