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Вакцина AstraZeneca в Германии не будет доступна для всех

Вакцина AstraZeneca в Германии не будет доступна для всех

Правительство Германии не сделает вакцину AstraZeneca доступной для всех жителей страны, хотя большое количество доз остаются в основном неиспользованным из-за скептицизма по отношению к препарату. Об этом со ссылкой на Euractiv сообщает Европейская правда.

После дополнительных поставок в четверг Германия получит 3,2 млн доз, которыми по состоянию на воскресенье было вакцинировано только 455 тыс. человек.

Частично проблема заключается в том, что вакцина используется только для людей в возрасте от 18 до 64 лет, учитывая рекомендацию Постоянного комитета страны по вакцинации. Это означает, что группы, которым в настоящее время уделяется приоритетное внимание, а именно группы старше 80 лет, не могут получить вакцину AstraZeneca.

Учитывая эти проблемы, некоторые государственные лидеры, в том числе лидер федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер-министр Баварии Маркус Седер, выступали за то, чтобы разрешить прививаться AstraZeneca всем желающим.

Некоторые политики ранее призывали расширить право на вакцинацию учителей и работников детских садов из групп с более низким приоритетом, что началось во многих федеральных землях на прошлой неделе.

Однако федеральное правительство отклонило предложение. «Полный доступ на данный момент — это не то, чего добивается федеральное правительство», — сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, добавив, что достаточно невакцинированных педагогов и других представителей приоритетных групп, которым предстоит получить укол.

По материалам Hubs
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