Главный офис банка «Аркада» продают почти за 1 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 4 марта выставит на торги имущественные права на основные активы неплатежеспособного банка «Аркада».

По данным ФГВФЛ, продажа главного офиса банка площадью 14,1 тыс. кв. м. и земельного участка под ним площадью 0,5 га, которые расположены в центре Киева по ул. Ольгинской 3-А, состоится на открытом электронном аукционе.

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Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи, по английской модели аукциона. Стартовая цена лота составляет 971,08 млн грн.

Напомним, 1 февраля Печерский суд снял арест с головного офиса банка «Аркада».