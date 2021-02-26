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Налоговая похвасталась о перевыполнении плана сбора налогов

Налоговая похвасталась о перевыполнении плана сбора налогов

Государственная налоговая служба (ГНС) в январе-феврале обеспечила поступления в бюджет в размере 71 млрд грн.

Как свидетельствуют данные ГНС, это на 11,5 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Таким образом, в январе-феврале 2021 года Налоговая служба перевыполнила индикатив на 4,6 млрд грн.

В частности, сальдо НДС составило 25,8 млрд грн, что на 8 млрд грн или на 45,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ГНС заявляет о перевыполнении индикатива на 1,9 млрд или на 7,9%.

Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко заявил, что более 4 млн украинцев годами не платят налоги.

По материалам Hubs
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