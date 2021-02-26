Налоговая похвасталась о перевыполнении плана сбора налогов

Государственная налоговая служба (ГНС) в январе-феврале обеспечила поступления в бюджет в размере 71 млрд грн.
Как свидетельствуют данные ГНС, это на 11,5 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Таким образом, в январе-феврале 2021 года Налоговая служба перевыполнила индикатив на 4,6 млрд грн.
В частности, сальдо НДС составило 25,8 млрд грн, что на 8 млрд грн или на 45,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ГНС заявляет о перевыполнении индикатива на 1,9 млрд или на 7,9%.
Напомним, ранее глава Государственной налоговой службы (ГНС) Алексей Любченко заявил, что более 4 млн украинцев годами не платят налоги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На вакцинацию уже записались более 44 тысяч украинцев — СтепановВчера, 15:12 - 604 14
Энергохолдинг Ахметова получил 19 миллиардов убытка в 2020 годуВчера, 13:21 - 958 7
Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсыВчера, 20:03 - 3568 6
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертов2 ч. назад - 659 3
Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceXВчера, 12:10 - 552 3
Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсыВчера, 20:03 - 3568 6
Украинцы снова стали скупать валютуВчера, 16:05 - 2251
Арестовано имущество бывшего топ-менеджера ПриватБанка, которого сняли с самолета в ВенуВчера, 15:21 - 1518
На украинский рынок вышла обновленная Toyota CamryВчера, 22:34 - 1383
Рада увеличила гарантированный размер алиментовВчера, 15:47 - 1239
Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceXВчера, 12:10 - 547 3
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаПозавчера, 11:45 - 388
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 879
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1963
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1726 4