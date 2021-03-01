Volvo C40 Recharge: дальнобойный электрокроссовер на Android

Компания Volvo представила новый кроссовер C40 Recharge с электродвигателем. Фишками модели стали хороший запас хода, функция быстрой зарядки, а также продвинутая программная составляющая на базе популярной операционки Google с возможностью самостоятельной установки приложений.
Новый электромобиль базируется на фирменной платформе CMA — такой же, как у внедорожника XC40 Recharge, а также Polestar 2 — детища компании, отделившейся от Volvo. При этом в отличие от XC40, новинка стала первым полностью электрическим автомобилем бренда, поскольку не имеет бензиновых модификаций.
Модель оснащена двумя силовыми установками общей мощностью 408 л.с., что позволяет разгонять 2,2-тонный кроссовер до «сотни» за 4,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 180 км/ч. Аккумулятор новинки имеет ёмкость 78 кВтч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 150 кВт. Она «раскачивает» батарею с 0% до 80% всего за 40 минут.
Заявленная дальность хода электрокара на полном заряде АКБ составляет до 418 километров. При этом компания уже анонсировала дальнейшее улучшение этого показателя с будущими обновлениями прошивки. Даже в стандартной комплектации Volvo C40 Recharge получит продвинутую информационно-развлекательную систему на базе Google Android. В списке её возможностей — голосовое управление с помощью Google Assistant, беспроводное обновление, поддержка сторонних приложений Google Play и многое другое.
Производство C40 Recharge начнётся осенью этого года на заводе Volvo в Бельгии, ожидаемая розничная цена новинки составит около $70 000.
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