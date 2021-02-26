По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (45,046 млн грн и 54,001 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (67 и 41), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,84−27,85 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 108 активных заявок по доллару на сумму 99,047 млн грн.

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За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9500 — 7 777

27,8700 — 20 000

27,8600 — 50 000

27,8600 — 30 000

27,8600 — 250 000

27,8600 — 23 000

27,8500 — 28 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,8400 — 30 000

27,8500 — 5 000

27,8500 — 20 000

27,8500 — 12 000

27,8500 — 99 999

27,8500 — 50 000

27,8500 — 11 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,8691 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8268 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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