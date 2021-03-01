В ЕС вступили в силу новые правила маркировки электроприборов и требования к их ремонту

В Евросоюзе с 1 марта действуют новые правила маркировки энергоэффективности электробытовых приборов.
Необходимость новой маркировки в Евросоюзе объяснили прицелом на будущее совершенствование бытовой техники.
Дело в том, что все большее количество электроприборов, которые поступают на рынок, получают в соответствии с прежней шкалой энергоэффективности рейтинги A +, A ++ или A +++. Другие буквы алфавита практически «забыты».
Новая шкала более строгая, но простая и состоит из букв от A до G. Причем изначально далеко не все товары смогут получить оценку A. Представленная сейчас на рынке энергоэффективная техника обычно будет маркироваться как категории B, C или D.
На этикетках также добавлен ряд новых элементов, в том числе QR-ссылка на базу данных ЕС, которая позволит найти более подробную информацию о продукте.
Новые маркировки сначала будут применяться к четырем категориям товаров: холодильникам и морозильникам, посудомоечным и стиральным машинам, телевизорам (и другим внешним мониторам). Новые этикетки для лампочек и светильников со встроенными источниками света появятся 1 сентября 2021 года, а в ближайшие годы система распространится и на другие приборы.
Кроме того, с 1 марта вступил в силу ряд правил экодизайна (также известные как «право на ремонт»).
Они касаются требований ремонтопригодности и необходимости для производителей держать в наличии запчасти несколько лет после того, как товар исчезнет с рынка.
Производители или импортеры будут обязаны предоставлять некоторые основные детали (двигатели и моторные щетки, насосы, амортизаторы и пружины, промывочные барабаны и тому подобное) профессиональным ремонтникам в течение как минимум 7−10 лет после продажи.
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