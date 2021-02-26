Венгрия разрешила въезжать в страну из Украины без ограничений в деловых целях

Венгрия отменила ограничения при въезде в страну из ряда других стран. В частности, были отменены ограничения для въезда в Венгрию из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Так, в Венгрию без ограничений можно въезжать из США, Китая, России, Индии, Индонезии, Израиля, Японии, Республики Кореи, Турции, Украины, Сингапура, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов.

Ограничения отменены для граждан Венгрии, и тех, кто имеет право на пребывание в стране на протяжении более 90 дней и въезжает в страну в экономических или деловых целях.

Напомним, ранее Грузия упростила правила въезда для украинцев. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.