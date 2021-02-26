Венгрия разрешила въезжать в страну из Украины без ограничений в деловых целях

Венгрия отменила ограничения при въезде в страну из ряда других стран. В частности, были отменены ограничения для въезда в Венгрию из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства.
Так, в Венгрию без ограничений можно въезжать из США, Китая, России, Индии, Индонезии, Израиля, Японии, Республики Кореи, Турции, Украины, Сингапура, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов.
Ограничения отменены для граждан Венгрии, и тех, кто имеет право на пребывание в стране на протяжении более 90 дней и въезжает в страну в экономических или деловых целях.
Напомним, ранее Грузия упростила правила въезда для украинцев. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертов10 ч. назад - 1633 13
Зеленский считает, что Nord Stream 2 угрожает энергетической безопасности Европы7 ч. назад - 352 7
Сергей Сароян: Депозиты в Украине. Стоит ли шкурка выделки в 2021 году?12 ч. назад - 4613 4
Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов15 ч. назад - 1767 4
Налоговая похвасталась о перевыполнении плана сбора налогов7 ч. назад - 293 2
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличными9 ч. назад - 2403 2
Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов15 ч. назад - 1767 4
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертов10 ч. назад - 1633 13
В сети появились реальные фото салона обновленной Tesla Model S с рулем-штурваломВчера, 23:00 - 1621
Украина уходит на долгие выходные: как будут работать банки16 ч. назад - 1545
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаПозавчера, 11:45 - 446
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 915
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2000
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1759 7
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1597 5