«Нафтогаз» отсудил 3,4 млрд грн в «Укртрансгаза»

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» и оставил без изменений решение Хозсуда г. Киева от
Согласно судебным материалам, свой иск «Нафтогаз» мотивировал задолженностью «Укртрансгаза» по договору купли-продажи природного газа № 1 701 001 564-ПТО от
Общий объем исковых требований НАКа составил 5,19 млрд грн,
При этом отмечается, что в ноябре 2020 года «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» заключили дополнительное соглашение, которым стороны изменили сроки оплаты по договору, в связи с чем срок оплаты ответчиком остатка задолженности истцу не наступил.
В апелляционной жалобе «Укртрансгаз» просил отменить решение суда первой инстанции и отказать «Нафтогазу» в удовлетворении исковых требований, тогда как «Нафтогаз» просил взыскать с «Укртрансгаза» еще 202 млн грн инфляционных потерь и 1,1 млн грн — 3% годовых.
Напомним, что «Укртрансгаз» входит в группу «Нафтогаза». «Укртрансгаз» обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них. До 1 января 2020 года «Укртрансгаз» также управлял украинской газотранспортной системой, однако после завершения анбандлинга эту функцию осуществляет «Оператор ГТС».
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