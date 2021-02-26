0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

«Нафтогаз» отсудил 3,4 млрд грн в «Укртрансгаза»

«Нафтогаз» отсудил 3,4 млрд грн в «Укртрансгаза»

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» и оставил без изменений решение Хозсуда г. Киева от 21.05.2020 (в деле № 910/2105/18), которым частично был удовлетворен иск «Нафтогаза» к «Укртрансгазу» и взысканы с ответчика в пользу истца 1,69 млрд грн пени, 388,6 млн грн — 3% годовых и 1,3 млрд грн — инфляционные потери.

Согласно судебным материалам, свой иск «Нафтогаз» мотивировал задолженностью «Укртрансгаза» по договору купли-продажи природного газа № 1 701 001 564-ПТО от 31.01.2017.

Общий объем исковых требований НАКа составил 5,19 млрд грн, в т. ч. 2,05 млрд грн — основной долг (остальное — пеня, 3% годовых, инфляционные потери).

При этом отмечается, что в ноябре 2020 года «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» заключили дополнительное соглашение, которым стороны изменили сроки оплаты по договору, в связи с чем срок оплаты ответчиком остатка задолженности истцу не наступил.

В апелляционной жалобе «Укртрансгаз» просил отменить решение суда первой инстанции и отказать «Нафтогазу» в удовлетворении исковых требований, тогда как «Нафтогаз» просил взыскать с «Укртрансгаза» еще 202 млн грн инфляционных потерь и 1,1 млн грн — 3% годовых.

Напомним, что «Укртрансгаз» входит в группу «Нафтогаза». «Укртрансгаз» обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них. До 1 января 2020 года «Укртрансгаз» также управлял украинской газотранспортной системой, однако после завершения анбандлинга эту функцию осуществляет «Оператор ГТС».

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.