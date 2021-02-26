«Нафтогаз» отсудил 3,4 млрд грн в «Укртрансгаза»

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» и оставил без изменений решение Хозсуда г. Киева от 21.05.2020 (в деле № 910/2105/18), которым частично был удовлетворен иск «Нафтогаза» к «Укртрансгазу» и взысканы с ответчика в пользу истца 1,69 млрд грн пени, 388,6 млн грн — 3% годовых и 1,3 млрд грн — инфляционные потери.

Согласно судебным материалам, свой иск «Нафтогаз» мотивировал задолженностью «Укртрансгаза» по договору купли-продажи природного газа № 1 701 001 564-ПТО от 31.01.2017 .

Общий объем исковых требований НАКа составил 5,19 млрд грн, в т. ч. 2,05 млрд грн — основной долг (остальное — пеня, 3% годовых, инфляционные потери).

При этом отмечается, что в ноябре 2020 года «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» заключили дополнительное соглашение, которым стороны изменили сроки оплаты по договору, в связи с чем срок оплаты ответчиком остатка задолженности истцу не наступил.

В апелляционной жалобе «Укртрансгаз» просил отменить решение суда первой инстанции и отказать «Нафтогазу» в удовлетворении исковых требований, тогда как «Нафтогаз» просил взыскать с «Укртрансгаза» еще 202 млн грн инфляционных потерь и 1,1 млн грн — 3% годовых.

Напомним, что «Укртрансгаз» входит в группу «Нафтогаза». «Укртрансгаз» обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них. До 1 января 2020 года «Укртрансгаз» также управлял украинской газотранспортной системой, однако после завершения анбандлинга эту функцию осуществляет «Оператор ГТС».