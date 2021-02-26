Должностных лиц столичного отделения Госбанка будут судить по факту завладения ₴1 млн

Киевской местной прокуратурой № 1 направлен в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц центрального отделения одного из государственных банков в г. Киеве по факту завладения 1 млн гривен средств граждан (ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом пишет “Украина криминальная”.

Согласно материалам следствия, должностные лица банка на протяжении почти 3-х лет обогащались за счет клиентов. Так, используя известные им логин и пароль, сотрудники банка получили доступ к автоматизированной банковской системы.

В дальнейшем, игнорируя процедуру поступления в банк заявлений от клиентов о закрытии их карточных счетов, формировали заявления на выдачу наличных, подделывали подписи клиентов банка и проводили операции по снятию наличных через кассу.

Жертвами мошенничеества стали около 100 граждан, которым причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн грн.