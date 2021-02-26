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Как правительство узаконит фрилансеров

Как правительство узаконит фрилансеров

В парламент поступил правительственный законопроект № 5161, который призван урегулировать трудовые отношения с фрилансерами.

Кабмин предложил создать еще одну форму для легализации трудовых отношений — без фиксированного графика, на почасовой основе, с социальной защитой.

«Прекрасно говорить о „ненужности социальной защиты“, когда тебе 25 лет. Практика получения пособия по безработице, как минимум, свидетельствует совсем о другом», — рассказал в комментарии Игорь Дядюра, замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. При этом отметив, что никто никого не заставляет никуда переоформляться.

«Кому надо — использует новую форму трудоустройства, кому не надо — спокойно работает, как ему удобно», — подчеркнул он.

Вот перечень нововведений, которые напрямую касаются сотрудников с нестандартной формой занятости:

  • пакет соцзащиты (больничные; отпуска — по графику);
  • накапливается трудовой стаж;
  • в законопроекте не будет определения «график работы» — этот вопрос оставлен на усмотрение сторон;
  • единый социальный взнос будет оплачиваться за реально отработанное время.

Некоторые представители бизнеса выразили сдержанный оптимизм по поводу законодательной инициативы правительства.

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«Закон должен исправить проблему отсутствия официального трудоустройства и сокрытия реальных трудовых отношений», — прокомментировал Валентин Зюзин, операционный директор сервиса фриланса Freelancehunt.

По его словам, сейчас для формального урегулирования работы юрлица и физлица зачастую используется договор гражданско-правового характера (ГПХ), который описывает отношение сторон в разовой работе.

Если нужно, к примеру, создать приложение или покрасить стену — подойдет договор ГПХ, отметил Зюзин.

«Вопрос регулирования отношений в новом формате назрел давно, и рано или поздно к этому придут. Но пока неясно, в какой именно форме», — отметил эксперт. При этом предположив, что ГПХ останется, но законодатели попытаются ввести новые критерии, которые бы отличали ГПХ от «фриланса».

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По материалам УБР
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