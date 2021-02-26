До конца года онлайн-прописку запустят по всей стране

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров ожидает, что услуга по онлайн-регистрации места жительства до конца года заработает по всей стране.
Об этом он рассказал во время общения с гражданами в прямом эфире.
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«В апреле мы уже будем запускать эту услугу на Diia.Summit. И постепенно с каждым месяцем десятки новых городов будут подключаться к этой услуге. Надеюсь, что за год мы сможем вообще все общины подключить к смене места регистрации», — отметил Федоров.
Он добавил, что запуск этой услуги позволит правительству принимать более качественные решения с учетом актуальной информации о реальном количестве людей, проживающих в том или ином месте.
«Эту услугу мы будем запускать в апреле. Она будет работать очень удобно, в несколько кликов», — сказал вице-премьер.
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