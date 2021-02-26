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Как подтвердить льготный стаж

Как подтвердить льготный стаж

Льготный стаж подтверждается справкой предприятия о работе во вредных условиях в течение полного рабочего дня (если предприятие ликвидировано – соответствующими комиссиями при главных управлениях Пенсионного фонда).

Об этом пишет Пенсионный курьер.

Пример. У мужчины есть льготный стаж для выхода на пенсию (электрогазосварщик), но нет аттестации рабочего места. Может ли он выйти на пенсию в 55 лет?

Льготная работа после 21.08.1992 должна быть дополнительно подтверждена результатами аттестации рабочего места. Если же аттестация не проводилась, льготный стаж будет учтен до 21.08.1992, а после – нет.

Для назначения льготной пенсии по Списку № 2 в 55-летнем возрасте мужчине нужно иметь 12 лет 6 месяцев льготного стажа и соответствующего страхового стажа (от 25 до 30 лет – в зависимости от даты наступления льготного пенсионного возраста).

Для определения права на льготную пенсию нужно обратиться в орган Пенсионного фонда с соответствующими документами (трудовой книжкой, льготным справками и т.п.).

Справка Finance.ua:

  • Cтраховий стаж и заработная плата начисляются на основе данных, содержащихся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
  • Размер пенсии определяется в текущих ценах исходя из предположения, что размер заработной платы будет таким, как на время расчета «Пенсионным калькулятором».
  • По результатам начисления предоставляется расчет пенсии и составляющие такого расчета (помесячный расчет коэффициентов заработной платы, страховой стаж, размер пенсии по формуле, доплата за сверхнормативный стаж и т.д.). Результаты расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.
По материалам Finance.UA
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