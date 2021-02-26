ТОП-10 авто для бизнеса в январе

В январе этого года в Украине было реализовано 765 новых коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем в феврале 2020 года, но в то же время на 15% меньше результата предыдущего месяца.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
“Всего за два месяца текущего года украинский автопарк пополнили 1666 новых коммерческих автомобилей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 6 процентов”, – говорится в сообщении.
Топ-10 популярных авто для бизнеса:
1. Renault – 186 ед., или четверть от общего числа продаж. За год бренд улучшил результат на 74%.
2. Fiat – 106 ед. (-39%).
3. Peugeot – 97 ед. (+28%).
4. Ford – 52 ед.
5. MAZ – 46 ед.
6. Citroen – 39 ед.
7. Iveco – 38 ед.
8. Volkswagen – 32 ед.
9. Mercedes-Benz – 23 ед.
10. Howo – 20 ед.
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Инфографика: Укравтопром
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