На импорт авто Украина потратила более 4,2 миллиарда долларов США

В прошлом году в Украину в режиме импорта было ввезено 531,4 тыс. ед. автотранспортной техники на сумму более чем в 4,2 млрд долларов США.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшую долю в этом импорте составили легковые автомобили, которых было завезено в количестве 486,3 тыс. шт.

Такой объем импорта легковых автомобилей обошелся Украине почти в 3,5 млрд долларов США.

По сравнению с 2019 годом импорт легковых автомобилей сократился на 11%, а его таможенная стоимость на $182 млн.

Наиболее крупным поставщиком легковых автомобилей в прошлом году была Германия. За год из ФРГ в Украину было ввезено 99772 легковых авто на сумму $548,1 млн.

В то же время ввоз грузовых и спецавтомобилей уменьшился на 16% и составил 43,5 тыс. шт., а поставщики этих машин заработали $717,4 млн. против $841,9 млн. годом ранее. И здесь, больше других заработала Германия, из которой было ввезено 9589 авто на $114 млн. Закупка автобусов за границей обошлась Украине в $64,1 млн.

На эту сумму было приобретено 1,6 тыс. автобусов, что на 35% меньше, чем годом ранее. Несмотря на то, что наибольшее количество автобусов в 2020 году в Украину прибыло из Германии (568 шт.), больше других на поставках этого вида транспорта в нашу страну заработала Беларусь — $38,6 млн. за 307 автобусов.