Е-копии документов можно будет передавать по QR-коду

В апреле Минцифры презентуют новую функцию в «Дії», благодаря которой электронные копии документов можно будет передать с помощью qr-кода.
Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своей онлайн-приемной.
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«В апреле также дарим возможность любому бизнесу и человеку создавать qr-код, через который можно будет получить цифровые документы», — сообщил Федоров.
По мнению вице-премьера, такая функция значительно упростит работу многих бизнесов, но больше всего — отелей. Ведь проверка личности теперь будет занимать считанные секунды.
По его словам, функция будет работать так: представители отеля (или другого бизнеса) создадут qr-код, который разместят на ресепшене или будут показывать гостям при заселении, а они будут сканировать код с помощью камеры смартфона, тем самым передавая электронные копии своих документов на почту отеля.
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