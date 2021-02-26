Microsoft представила платформу виртуальной и дополнительной реальности

Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в дополненной или виртуальной реальности Mesh. Новый продукт компания показала в рамках конференции Ignite.
Об этом сообщается на сайте Microsoft.
Платформа позволит пользователям создавать виртуальные аватары, а со временем – использовать фотореалистичные голограммы, ожидают в компании. Находящиеся далеко друг от друга коллеги с помощью Mesh смогут проводить в виртуальной реальности совещания.
Дизайнеры или инженеры получат возможность вместе работать в виртуальном пространстве над 3D-моделями чего угодно – от велосипедов до элитной мебели, двигателей самолетов или новых спортивных стадионов, отметили в Microsoft.
Кроме того, виртуальную платформу можно будет использовать и для обучения: с помощью нее учащиеся будут узнавать об электромобилях или анатомии человека, в форме аватаров разбирая виртуальный двигатель или изучая, что находится под виртуальными мышцами.
Платформа Mesh будет доступна на различных устройствах, в том числе на HoloLens 2 от Microsot, а также на большинстве гарнитур виртуальной реальности, планшетах, смартфонах и ПК.
Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Операционная система продолжит работать на компьютерах, но в то же время Microsoft призывает пользователей перейти на более новую Windows 10.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертов10 ч. назад - 1633 13
Зеленский считает, что Nord Stream 2 угрожает энергетической безопасности Европы7 ч. назад - 352 7
Сергей Сароян: Депозиты в Украине. Стоит ли шкурка выделки в 2021 году?12 ч. назад - 4613 4
Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов15 ч. назад - 1767 4
Налоговая похвасталась о перевыполнении плана сбора налогов7 ч. назад - 293 2
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличными9 ч. назад - 2403 2
Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов15 ч. назад - 1767 4
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертов10 ч. назад - 1633 13
В сети появились реальные фото салона обновленной Tesla Model S с рулем-штурваломВчера, 23:00 - 1621
Украина уходит на долгие выходные: как будут работать банки16 ч. назад - 1545
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаПозавчера, 11:45 - 446
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 915
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2000
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1759 7
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1597 5