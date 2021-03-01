Украина в 2020 году стала третьим крупнейшим поставщиком курятины в ЕС

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт курятины в страны Европейского союза на 18,8%, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.
Об этом свидетельствуют данные отчета Европейской комиссии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на УНИАН.
В частности, за прошлый год Украина сократила экспорт курятины в ЕС до 108,6 тыс. тонн с 133,8 тыс. тонн в 2019 году.
Согласно отчету, крупнейшим экспортером курятины в Евросоюз в 2020 году стала Бразилия (227,6 тыс. тонн), на втором месте — Таиланд (131,3 тыс. тонн).
Импорт курятины из ЕС в Украину за прошлый год хоть и превысил экспорт, но сократился по сравнению с 2019 годом на 18,2% – до 145,8 тыс. тонн. Украина стала третьим топ-импортером мяса птицы из ЕС после Ганы и Филиппин.
Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины — 431 тыс. тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась и составила 555 млн долл. (против 579 млн долл. в 2019 году).
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