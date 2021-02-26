Внешняя торговля Украины выросла на 4% в этом году

Товарооборот Украины по состоянию на январь-февраль 2021 года превышает показатели 2020 года на 4,44% и составляет 17,57 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных Гостаможни.

С начала года объем импорта составляет 9,09 млрд долл (+4,5%), из них в феврале – 4,87 млрд долл.

Больше всего Украина импортировала топлива минеральные, нефть и продукты ее переработки – 1,87 млрд долл. за два месяца, из которых 836,4 млн долл. в феврале.

Основными торговыми партнерами в части импорта являются Китай (747,6 млн долл.), Германия (458,9 млн долл.) и РФ (372 млн долл.).

Объем экспорта в 2021 году составляет 8,49 млрд долл. (+4,39%), из них в феврале – 4,55 млрд долл. Больше всего Украина вывозила черные металлы (764,8 млн долл.) и зерновые культуры (759,4 млн долл.). Импортировали украинскую продукцию больше всего Китай (577,6 млн долл.), Польша (354,3 млн долл.) и Турция (258,9 млн долл.).