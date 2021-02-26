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Разработаны роботы, измеряющие важные показатели здоровья человека

Разработаны роботы, измеряющие важные показатели здоровья человека

Ученые Университета Саймона Фрейзера, Канада, создали двух трехмерных структурных роботов – гуманоидную фигуру и роботизированную руку — для измерения жизненно важных показателей здоровья человека.

Робот-гуманоид измеряет и контролирует уровень кислорода в крови человека, который можно использовать для наблюдения за состоянием пациентов с тяжелой формой COVID-19. Данные доступны в режиме реального времени на мониторе робота.

Роботизированная рука, созданная с использованием трехмерных печатных оригами структур, содержит биомедицинские электроды на кончиках каждого пальца. Когда рука касается человека, она измеряет сердцебиение, частоту дыхания и температуру тела.

Разработчики роботов отметили, что на данное время роботы способны пассивно собирать информацию о пациентах, минимизировав человеческое взаимодействие между медицинскими работниками и пациентами, что особенно важно в период пандемии COVID-19.

По материалам internetua.com
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